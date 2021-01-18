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طالبت بتغليظ العقوبة.. النيابة تطعن على تخفيف حبس سما المصري إلى سنة بقضية "الدعارة"

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طالبت بتغليظ العقوبة.. النيابة تطعن على تخفيف حبس سما المصري إلى سنة بقضية "الدعارة" طالبت بتغليظ العقوبة.. النيابة تطعن على تخفيف حبس سما المصري إلى سنة بقضية "الدعارة"

مصراوي Masrawy

01:56 م الإثنين 18 يناير 2021

كتب- محمود السعيد:

طعنت نيابة الشئون المالية والتجارية أمام جنح النقض على الحكم الصادر بتخفيف حبس سما المصري سنة بدلا من سنتين بقضية خدش الحياء والتحريض على الدعارة.

وقال مصدر -رفض ذكر اسمه - إن النيابة العامة طالبت بتغليظ العقوبة إلى سنتين لتوافر الظروف المشددة لارتكاب جريمة التحريض على الدعارة بحق المتهمة.

كما تقدم المحامي أشرف ناجي، دفاع سما المصري بطعن على الحكم مطالبا ببراءة موكلته من التهم المنسوبة لها.

وكانت محكمة مستأنف المحكمة الاقتصادية قضت في وقت سابق بتخفيف حبس سما المصري من سنتين إلى سنة وتغريمها 100 جنيه بدلا من 300 ألف جنيه في القضية رقم 979 لسنة 2020.

وتعد القضية هي الثانية بحق "المصري" وحوت في أحرازها 5 فيديوهات نشرتها على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ووجهت النيابة للمتهمة تهم الاعتداء على القيم الأسرية في المجتمع ونشر فيديوهات على حساباتها الشخصية خادشة للحياء تحرض على الدعارة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن – وشهرتها سما المصري – نشرت صورا ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها.

واتهمتها النيابة في بيان لها، بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.

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