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" كان عايز يدخل بالعافية رميناه من الشباك".. الأمن يكشف تفاصيل العثور على جثة شاب بالإسكندرية

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" كان عايز يدخل بالعافية رميناه من الشباك".. الأمن يكشف تفاصيل العثور على جثة شاب بالإسكندرية " كان عايز يدخل بالعافية رميناه من الشباك".. الأمن يكشف تفاصيل العثور على جثة شاب بالإسكندرية

مصراوي Masrawy

01:53 م الإثنين 18 يناير 2021

كتب ـ محمد الصاوي:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العامرية، بمديرية أمن الإسكندرية، بالعثور على جثة لأحد الأشخاص "مجهول الهوية "، أمام عقار خالى من السكان، بالطريق الساحلى بدائرة القسم، والعثور بملابسه على كمية من مخدر الهيروين .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن المجني عليه، عاطل ، له معلومات جنائية، وأن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، عاطل، نجار "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة، وقرر أحد المتهمين أنه أثناء تواجده وأهليته بمسكنهم بتاريخ الواقعة، فوجئ بمحاولة المجنى عليه، دخوله عنوة وهو فى حالة عدم إتزان فقام بطرده إلا أنه عاود المحاولة مرة أخرى، فإستعان بالمتهم الأخر وقاما باصطحاب المجنى عليه، إلى شقة بالطابق الثانى بالعقار، الذى عُثر أمامه على جثته وتعديا عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين" ثم تخلصا منه بإلقائه، من شرفة ذات الشقة فأوديا بحياته ، وتم بإرشادهما ضبط الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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