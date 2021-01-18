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نائب يتهم وزيرة الصحة بالتقصير والفشل في علاج الحالات الحرجة من مصابي كورونا

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نائب يتهم وزيرة الصحة بالتقصير والفشل في علاج الحالات الحرجة من مصابي كورونا نائب يتهم وزيرة الصحة بالتقصير والفشل في علاج الحالات الحرجة من مصابي كورونا

مصراوي Masrawy

01:48 م الإثنين 18 يناير 2021

كتب- مصراوي:

أعرب النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب عن أسفه الشديد لتباطؤ وزارة الصحة والسكان في اتخاذ الاجراءات السريعة لعلاج الحالات الحرجة من المصابين بفيروس كورونا. بحسب بيان صحفي الاثنين.

وتساءل "زين الدين" في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن الإجراءات التي اتخذتها الوزيرة حيال من ارتكوبوا وقائع فساد في الاتجار بأسطوانات البوتاجاز لاحتكارها وبيعها في السوق السوداء بأسعار خيالية.

واتهم النائب محمد عبد الله زين الدين الدكتور هالة زايد بالتقصير والفشل، بحد وصفه، في ملف علاج الحالات الحرجة من المصابين بفيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الحكومية مؤكداً أن المستشفيات الخاصة حققت أموالاً كبيرة بالاتجار في الحالات الحرجة من المصابين بفيروس كورونا لأنهم لم يجدوا أماكن وأسرة داخل المستشفيات الحكومية فاتجهوا إلى المستشفيات الخاصة غصبا عنهم وليس بإرادتهم.​

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