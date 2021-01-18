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حذار من قلة النوم.. قد تزيد من خطر الإصابة بكورونا!

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حذار من قلة النوم.. قد تزيد من خطر الإصابة بكورونا! حذار من قلة النوم.. قد تزيد من خطر الإصابة بكورونا!
لها تأثير سلبي على جهاز المناعة ومقاومة الفيروسات

حذار من قلة النوم.. قد تزيد من خطر الإصابة بكورونا!

حذر رئيس مركز طب النوم بجامعة موسكو الحكومية (لومونوسوف)، ألكسندر كالينكين، في حديث إذاعي، من قلة النوم لما لها من تأثير سلبي على جهاز المناعة لدى الإنسان، مشيراً إلى أن "النوم والمناعة مترادفان تقريباً، وعدم النوم الجيد يزيد من خطر الإصابة بالعدوى الفيروسية، بما في ذلك ".

وأوضح كالينكين أنه مع انخفاض فترات النوم، تنخفض المناعة بشكل حاد، ويصبح احتمال الإصابة بأي عدوى فيروسية أعلى لدى الأشخاص الذين ينامون أقل من 5 ساعات يومياً، مقارنة بأولئك الذين ينامون أكثر من 7 ساعات يومياً، بنسبة 250%".

وتابع كالينكين وفق اليوم أن النوم مهم للغاية، حيث إنه "يضمن مناعتنا".


ونصح كلينكين كذلك بالنوم والاستيقاظ في وقت محدد كل يوم، لتحسين جودة النوم، وكذلك التخلي عن المنبه للاستيقاظ، وقال بهذا الشأن: "إننا نتعامل مع معيار للنوم يتراوح لدى معظم الأشخاص البالغين من 7-9 ساعات"، لهذا يمكن استخدام المنبهات الضوئية للمساعدة في الاستيقاظ، ولتنظيم إيقاع الساعة البيولوجية لدى الشخص بشكل أفضلقلة النوم فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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