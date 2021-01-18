قافلة طبية مجانية في واحة الفرافرة بالوادي الجديد

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الوادي الجديد- محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن تنظيم قافلة طبية مجانية بدءًا من اليوم، ولمدة يومين بمنطقة بئر ٥ بواحة الفرافرة، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

أوضح الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من (نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية)، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية)، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

على جانب أخر أشار وكيل وزارة الصحة، إلى استمرار أعمال المبادرة الرئاسية للتشخيص والعلاج عن بُعد بالمستشفى الجامعي، وذلك بالتعاون مع وزارتي الصحة والاتصالات.

وأضاف محروس، أن مستشفى بلاط المركزي، تشهد يوم السبت للكشف عن أمراض الدم والباطنة، ويوم الأحد للأمراض الجلدية والنفسية والعصبية، ويوم الاثنين للأنف والأذن الروماتيزم والباطنة، ويوم الثلاثاء للرمد والمخ والأعصاب والقلب، والأربعاء للجلدية الرمد والمخ والأعصاب، ويوم الخميس الأنف والأذن وأمراض الصدر والقلب والجلدية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن المبادرة تستهدف مناظرة كافة الفئات والحالات بالمناطق النائية عن بُعد عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وتشمل خدمات الكشف عن بُعد طلبات الاستشارة الطبية والتشخيص والعلاج، مشيرًا إلى أن الكشف عن بُعد يُسهم في توفير الاستشارة المتخصصة في المناطق شبه الحضرية و القروية والجبلية النائية، ما يساهم في تخفيف أعباء وتكاليف التنقل وتكبد مشاق السفر.

وأشار محروس، إلى أن تنفيذ المبادرة يأتي بناءً على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بضرورة التيسير على جميع المواطنين والحد من السفر للعلاج خارج المحافظة.

وتهيب مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد، بجميع المواطنين اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على سلامتهم الشخصية.