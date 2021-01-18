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إغلاق وتشميع 8 مراكز للدروس الخصوصية في البحيرة

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إغلاق وتشميع 8 مراكز للدروس الخصوصية في البحيرة إغلاق وتشميع 8 مراكز للدروس الخصوصية في البحيرة

مصراوي Masrawy

01:44 م الإثنين 18 يناير 2021

البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت الوحدات المحلية بعدد من مراكز محافظة البحيرة، حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة ، أسفرت عن إغلاق 8 مقار للدروس الخصوصية.

جرى إغلاق 6 مراكز للدروس الخصوصية بمنطقة السناهرة في كفر الدوار، وجميعهم من خارج التربية والتعليم، ومركزين بشبراخيت.

جاء ذلك تنفيذًا لقرار اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة رقم 354 لسنه 2020 م للمرور على كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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