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مع اقتراب حصاد المحصول.. البحيرة تساعدني لـ"موسم البنجر"

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مع اقتراب حصاد المحصول.. البحيرة تساعدني لـ"موسم البنجر" مع اقتراب حصاد المحصول.. البحيرة تساعدني لـ"موسم البنجر"

مصراوي Masrawy

01:37 م الإثنين 18 يناير 2021

البحيرة - أحمد نصرة:

نظمت مديرية الزراعة بالبحيرة 5 ندوات إرشادية عن محصول بنجر السكر لمزارعي مراكز الرحمانية، شبراخيت، كفر الدوار، المحمودية، والدلنجات، بالتزامن مع اقتراب حصاد العروة المبكرة.
تناولت الندوات أهمية المحصول الاقتصادية لارتباطه بسلعة استراتيجية مهمة وهي السكر، كما تناولت التوصيات الفنية المهمة لحصول المزارعين على أعلى إنتاجية وأعلي نسبة سكر وأهم المشكلات التي واجهت المزارعين أثناء توريدهم للمحصول للمصنع خلال الموسم وإمكانية حلها.

وأكد المهندس محمد الزواوي، وكيل وزارة الزراعة، على ضرورة حصاد المحصول فى الأراضي الطينية أولاً حتى لا ينقص المحصول، مع ضرورة الانتهاء من موسم الحصاد مع تمام نضج البنجر حتى لا يتلف مراعاة عدم ترك جذور فى الأراضى والنقل مباشرة إلى المصنع.


ولفت الدكتور ناجح عبد المنعم، مدير الشئون الزراعية بالمديرية ، إلى أهمية عدم الإفراط فى التسميد الأزوتي والتوازن فى عمليات الري و متابعة فحص المحصول بصفة مستمرة لاكتشاف أية إصابة والتعامل معها مبكرًا خاصة " التبقع السركسبورى " الذى له تأثير سلبي مع المحصول والمنتج النهائي.

ونبه بحرق الأوراق المصابة أو رش المبيد الفطري الموصى به ويمكن الرش ببعض العناصر خاصة البورون، الذي يسهل انتقال السكر بالنبات، فترش النباتات بالبوراكس بمعدل 0.5-1 كيلو جرام للفدان وخاصة إذا ظهرت أعراض نقص البورون على النبات مثل تشقق أعناق الأوراق وظهور القلب الأسود الأجوف وموت القمة النامية.

كما جرى التوعية بالتوصيات الإرشادية الخاصة بهذه المرحلة من عمر النبات مع التركيز على علامات النضج للمحصول والوقت المناسب لعملية الحصاد للحصول على أعلى نسبة سكر فى المنتج النهائى وذلك بالنسبة للعروة المبكرة.

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