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وكيل طب الأزهر عضوًا بلجنة متابعة أداء المستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالي

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وكيل طب الأزهر عضوًا بلجنة متابعة أداء المستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالي وكيل طب الأزهر عضوًا بلجنة متابعة أداء المستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالي

مصراوي Masrawy

01:46 م الإثنين 18 يناير 2021

كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ضم الدكتور خيري عبدالحميد، وكيل كلية طب البنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، للجنة متابعة أداء المستشفيات الجامعية التعليمية التابعة للجامعات الخاصة.

جدير بالذكر أن وكيل كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة يعد من الكفاءات العلمية والإدارية المتميزة؛ فقد تدرج في عدة مواقع؛ حيث شغل موقع رئيس قسم الطفيليات بكلية طب البنين بالقاهرة، وصدر قرار الدكتور رئيس الجامعة بتعيينه وكيلًا للكلية لشئون الطلاب والتعليم.

وتدرج في التعليم الطبي؛ فحصل على بكالوريوس الطب والجراحة بجامعة الأزهر عام ١٩٩٣م، وعين معيدًا بقسم الطفيليات بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة عام ١٩٩٦م، ثم حصل على الماجستير عام ١٩٩٩م، وعين مدرسًا مساعدًا بالقسم، ثم حصل على الدكتوراه عام ٢٠٠٣م فعين مدرسًا بقسم الطفيليات في عام ٢٠٠٣م، ثم تدرج ورقي إلى درجة أستاذ مساعد عام ٢٠٠٨م، ثم حصل على درجة الأستاذية عام ٢٠١٥م وهي أعلى درجة علمية.

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