السجيني: تربطنا علاقات إنسانية مع وزير التنمية المحلية.. ولكن التاريخ سيحاسبنا

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن لجنة الإدارة المحلية استدعت أدوات رقابية متجانسة ومستدامة في التعامل مع الحكومة، مشيرًا إلى أن هناك علاقات إنسانية قوية بينهم وبين وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، إلا أن التاريخ سيحاسبنا جميعًا على الأداء على أرض الواقع وليس بالنيَّات والجهد، إنما بالأرقام.

وأضاف السجيني، خلال كلمته للتعقيب على بيان وزير التنمية المحلية أمام مجلس النواب، اليوم الإثنين، أن الحكومة تأتي وتتحدث أيضًا بلغة الأرقام، وأتطلع أن يكون حديث الأرقام مقرونًا أيضًا بنسب "كام من كام"؛ بمعنى الانتهاء من تنفيذ نسبة ما من أصل الرقم الإجمالي أو الكامل من المستهدف في الفترة المحددة.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية: كنا وما زلنا نتطلع إلى الانتقال من شكلية الأداء إلى موضوعية الأداء، مؤكدًا أن اللجنة انتهت خلال اجتماعات عديدة إلى توصيات مهمة بشأن عدد من الملفات المهمة؛ مثل مواقف السيارات والنظافة وغيرهما، وبالتالى لا بد أن ينتج عنها نتيجة على أرض الواقع.

واختتم السجيني تعقيبه: كنا وما زلنا نتطلع إلى أن يكون هناك عمل مغاير بين الحكومة والبرلمان في الأخذ بالتوصيات الصادرة من البرلمان.

وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أعلن أنه تم إنفاق 90 مليار جنيه في عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظات خلال العامين الأخيرين، استفاد منها 60 مليون مواطن، وذلك في مشروعات الطرق والكباري؛ لتسهيل حركة المرور والربط الاقتصادى وكذلك مشروعات النظافة والإنارة وتنمية القرى وتوفير فرص عمل.

وأضاف شعراوي، خلال استعراضه أداء وزارته في الفترة الأخيرة أمام الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، أنه تم تخصيص 21 مليار جنيه لرصف الطرق وإنشاء 75 كوبري سيارات ومشاة؛ يستفيد منها 25 مليون مواطن، لتيسير حركة المرور ونقل المنتجات.

وتابع وزير التنمية المحلية: أيضًا من المستهدف رفع كفاءة 10 آلاف كم طرق و10 كباري سيارات ومشاة.

وحرص شعراوي، في بداية كلمته، على توجيه الشكر إلى مجلس النواب ولجنة الإدارة المحلية على دورهما مع الحكومة خلال الفترة الماضية.