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الرئيس يتوجه إلى الأردن تلبية لدعوة الملك عبدالله الثاني

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الرئيس السيسي يتوجه إلى الأردن تلبية لدعوة الملك عبدالله الثاني الرئيس يتوجه إلى الأردن تلبية لدعوة الملك عبدالله الثاني

مصراوي Masrawy

01:35 م الإثنين 18 يناير 2021

كتب- محمد سامي:

يتوجه الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الاردنية عمان في زيارة رسمية تلبية لدعوة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه من المنتظر أن يبحث الرئيس مع شقيقه الملك عبدالله الثاني سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التى تجمع البلدين الشقيقين، فضلًا عن التشاور وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار حرص الجانبين على مواصلة التنسيق المنتظم من أجل تضافر الجهود لصون الأمن القومى العربي.​

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