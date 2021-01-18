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شاهد.. القبض على مشهور في "سناب شات" دفع وافداً في مجرى مائي ووثق فعلته بفيديو

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شاهد.. القبض على مشهور في "سناب شات" دفع وافداً في مجرى مائي ووثق فعلته بفيديو شاهد.. القبض على مشهور في "سناب شات" دفع وافداً في مجرى مائي ووثق فعلته بفيديو
شرطة الرياض: المتورطان مواطنان تم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات الأولية النظامية

شاهد.. القبض على مشهور في

أعلنت شرطة منطقة الرياض عن القبض على المتورطين في مقطع متداول أظهر دفْع وافد في مجرى مائي بأحد المواقع البرية.

وكان أحد المشاهير قد صوّر ذلك في حسابه الخاص في برنامج "سناب شات"، وتم تداول المقطع في وسائل التواصل الاجتماعي.

وتفصيلاً، صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه بالإشارة إلى ما تم تداوله عن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على وافدٍ بدفعه في مجرى مائي بأحد المواقع البرية، وتوثيق ذلك ونشره عبر حسابه في إحدى منصات التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوية المتورطين في ذلك والقبض عليهما.

وقال "الكريديس": هما مواطنان في العقدين الرابع والخامس من العمر، وتم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهما إلى النيابة العامة. شرطة الرياض الجهات الأمنية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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