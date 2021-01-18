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الداخلية: ضبط شخصين تخصصا في الاتجار بالنقد الأجنبي بالمنيا

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الداخلية: ضبط شخصين تخصصا في الاتجار بالنقد الأجنبي بالمنيا الداخلية: ضبط شخصين تخصصا في الاتجار بالنقد الأجنبي بالمنيا

مصراوي Masrawy

01:16 م الإثنين 18 يناير 2021

كتب ـ سامح غيث:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما، جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة، لمباحث الأموال العامة، قيام شخصين، أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية والآخر "شقيقه"، مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار، بمحافظة المنيا، له معلومات جنائية، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية، بالعملة الأجنبية من خلال الأول، وإرسالها للثانى "شقيقه" عن طريق السائقين العائدين للبلاد حيث يقوم، باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة ، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثانى، و بمواجهته إعترف بنشاطه غير المشروع، بالاشتراك مع الأول الذي يعمل خارج البلاد ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاث اعوام، طبقاً للفحص المستندى بلغت 30 مليون جنيه مصرى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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