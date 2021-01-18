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وزير الخارجية الروسي: حجب حسابات "عمل شيطاني"

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وزير الخارجية الروسي: حجب حسابات ترامب "عمل شيطاني" وزير الخارجية الروسي: حجب حسابات "عمل شيطاني"

مصراوي Masrawy

01:38 م الإثنين 18 يناير 2021

موسكو - أ ش أ
وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حجب حسابات الرئيس الأمريكي الحالي دونالد على شبكات التواصل الاجتماعي بـ "العمل الشيطاني والمكر والخداع ".
وقال لافروف ،في مؤتمره الصحفي اليوم الإثنين، "إن هذا العمل لا يتعلق بترامب، وإنما يتعلق بفشل الدولة بشكل فظ بالوفاء بالتزاماتها لضمان الوصول إلى المعلومات".
وأضاف:"لم تكن الأمريكية هي التي قطعت الأكسجين عن أولئك، الذين اعتبرتهم جميع منصات التواصل الاجتماعي مصادر للنوايا السيئة والمعلومات غير الموثوق بها، ويقولون إن هذه شركات التواصل الاجتماعي لم توقع على أي اتفاقيات، هذا كله ناتج عن عمل شيطاني".
وتابع الوزير الروسي:" في مواثيق وقرارات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي تم تبنيها على أعلى مستوى، والتي لا يتعب الغرب نفسه بالاستشهاد بها، تم النص على واجب الدولة بتزويد كل شخص بحرية الوصول إلى المعلومات على أراضيها".

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