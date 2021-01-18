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تونس: ايقاف 88 شخصا في أعمال شغب بولاية "نابل"

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تونس: ايقاف 88 شخصا في أعمال شغب بولاية "نابل" تونس: ايقاف 88 شخصا في أعمال شغب بولاية "نابل"

مصراوي Masrawy

01:23 م الإثنين 18 يناير 2021

تونس - أ ش أ

قال مصدر أمني اليوم الإثنين، إن قوات الأمن بولاية نابل التونسية تمكنت مساء أمس الأحد، من إيقاف 98 شخصا على خلفية أعمال الشغب ومحاولة نهب الممتلكات العامة والخاصة بعدد من مناطق الولاية.

وأكد المصدر الأمني - لوكالة تونس أفريقيا للأنباء - عودة الهدوء إلى المناطق التي شهدت أعمال الشغب ، موضحا أن الوحدات الأمنية نجحت في التصدي لمحاولات النهب والتخريب حيث تمت السيطرة على الوضع قبل حلول منتصف الليل.

وأشار المصدر إلى أنه تم تسجيل إصابة 8 من قوات الأمن بنابل بإصابات طفيفة، إضافة إلى إصابة فرد أمن بحروق في الوجه نتيجة رشقه بزجاجات حارقة.

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