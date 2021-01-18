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90 مليار جنيه للمشروعات الخدمية.. وزير التنمية المحلية يكشف عن إنجازات الوزارة أمام النواب

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90 مليار جنيه للمشروعات الخدمية.. وزير التنمية المحلية يكشف عن إنجازات الوزارة أمام النواب 90 مليار جنيه للمشروعات الخدمية.. وزير التنمية المحلية يكشف عن إنجازات الوزارة أمام النواب

مصراوي Masrawy

01:18 م الإثنين 18 يناير 2021

كتب- مصراوي:

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه تم إنفاق 90 مليار جنيه في عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظات خلال العامين الأخيرين، استفاد منها 60 مليون مواطن، وذلك في مشروعات الطرق والكباري؛ لتسهيل حركة المرور والربط الاقتصادى وكذلك مشروعات النظافة والإنارة وتنمية القرى وتوفير فرص عمل.

وأضاف شعراوي، خلال استعراضه أداء وزارته في الفترة الأاخيرة أمام الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، أنه تم تخصيص 21 مليار جنيه لرصف الطرق وإنشاء 75 كوبري سيارات ومشاة؛ يستفيد منها 25 مليون مواطن، لتيسير حركة المرور ونقل المنتجات.

وتابع وزير التنمية المحلية: أيضًا من المستهدف رفع كفاءة 10 آلاف كم طرق و10 كباري سيارات ومشاة.

وحرص شعراوي، في بداية كلمته، على توجيه الشكر إلى مجلس النواب ولجنة الإدارة المحلية على دورهما مع خلال الفترة الماضية.

وكان رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، استعرض إنجازات الحكومة خلال الجلسة العامة، وقال إن عمر الحكومة عامين ونصف العام، لافتًا إلى التحديات التي يواجهها العالم بسبب جائحة ، مضيفًا: "الجائحة قاسية وتلقي بظلالها على العالم".

وعرض رئيس الوزراء الإنجاز في المجال الأمني، قائلًا: "هناك إنجازات في ملف الأمن القومي بتحقيق الاستقرار الأمني، وحرصت الحكومة على تعزيز جاهزية القوات المسلحة للتأمين، وحماية الأمن القومي المصري، ومكافحة البؤر الإرهابية والعناصر التكفيرية".

وقال رئيس الوزراء: نجحت الحكومة في الحفاظ على الأمن المائي للوطن والتوسع في إنشاء وتطوير الصرف الصحي والمياه المعالجة الثنائية والثلاثية المطورة.

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