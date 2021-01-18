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بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة وأصحاب الحرف بشمال سيناء

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بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة وأصحاب الحرف بشمال سيناء بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة وأصحاب الحرف بشمال سيناء

مصراوي Masrawy

01:15 م الإثنين 18 يناير 2021

العريش- (أ ش أ):

قال محمد سالم مدير عام مديرية القوى العاملة بشمال سيناء، إن إدارة العمالة غير المنتظمة في المديرية بدأت في صرف منحة المولد النبوي الشريف للعمالة غير المنتظمة وأصحاب الحرف من غير المؤمن عليهم.

وأوضح مدير عام المديرية- في بيان، اليوم الإثنين- أن صرف المنحة يستمر لمدة 4 أيام، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى الخميس المقبل من جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

وأضاف أنه سيتم صرف منحة المولد النبوي الشريف البالغة 500 جنيه لـ 280 مواطنا من العمالة غير المنتظمة وأصحاب الحرف من غير المؤمن عليهم، وذلك بعد مراجعة الأسماء مع مديرية التأمينات الاجتماعية بشمال سيناء.

وأشار إلى أنه تم تسجيل المستحقين مباشرة بصفحة وزارة القوى العاملة، موضحا أن هناك منحة أخرى خاصة فقط بالعمالة المستوفاة والمسجلة أساسا من سنوات على قاعدة بيانات مديريات القوى العاملة على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن المنحة التي سيتم صرفها هي للعمالة المسجلة على قاعدة بيانات المديريات على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى أنه لأي استفسار يتم التوجه إلى مقر مديرية القوى العاملة بالعريش أو مكاتب العمل فى مختلف مراكز ومدن المحافظة.

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