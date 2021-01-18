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تطوير قرى واستصلاح مليون فدان.. مدبولي يستعرض أمام النواب 7 مشروعات مستقبلية

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تطوير قرى واستصلاح مليون فدان.. مدبولي يستعرض أمام النواب 7 مشروعات مستقبلية تطوير قرى واستصلاح مليون فدان.. مدبولي يستعرض أمام النواب 7 مشروعات مستقبلية

مصراوي Masrawy

01:14 م الإثنين 18 يناير 2021

كتب- مصراوي:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، عن 7 مشروعات مستقبلية منها تطوير كافة القرى المصرية خلال 3 سنوات يخصص لها 500 مليار جنيه والانتهاء من تبطين 20 ألف كيلو ترع ري حديث لـ4 ملايين فدان بالإضافة إلى استصلاح مليون فدان وإنشاء جديدة للسكة الحديد وتوطين صناعة السيارات ودعم الصناعة وزيادة حجم الصادرات.

وعرض رئيس الوزراء تنفيذ برنامج حياة كريمة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح ، قائلًا إن الرئيس وجه بتنفيذ المرحلة الثانية في 50 مركزًا على مستوى الجمهورية، وتبدأ اعتبارًا من الشهر الجاري لمدة عام.

ولفت رئيس الوزراء إلى خفض معدلات الفقر في لأول مرة منذ 20 عامًا، مضيفًا: نجحنا في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتراجع عجز الموازنة، وانخفاض معدل التضخم، ونجحنا في السيطرة على السلع.

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