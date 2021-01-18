برلماني يطالب بمناقشة عامة حول تصفية الحديد والصلب

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مصراوي Masrawy

تقدَّم النائب أحمد بلال، عضو حزب التجمع، بطلب مناقشة عام إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حول إعلان بدء إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية.

وأضاف بلال، في طلبه اليوم الإثنين، أنه يأتي طبقًا لنص المادة (230) على أنه (يجوز لعشرين عضوًا على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه).

وأوضحت المادة (231) المسار التنظيمي للطلب، فنصت على أن (يقدم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابةً، ويجب أن يتضمن تحديدًا دقيقًا للموضوع والمبررات والأسباب التي تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس واسم العضو الذي يختاره مقدمو الطلب، لتكون له أولوية الكلام في موضوع المناقشة العامة، ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه، وللمجلس أن يقرر دون مناقشة استبعاد الطلب من جدول أعماله؛ لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة، وذلك بعد سماع رأي واحد من المؤيدين للاستبعاد، وواحد من المعارضين له، ويجوز بناء على طلب الحكومة أن يقرر المجلس مناقشة الموضوع في ذات الجلسة).