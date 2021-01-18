رئيس الوزراء في ختام جلسة الاستدعاء: ما ننجزه مجرد خطوة من ألف

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه رغم ما تم من جهود من جانب الحكومة لتطبيق البرنامج الخاص بها منذ عام 2018؛ فإن الطريق لا يزال طويلًا للتنمية والطموح الذي تضعه الحكومة المصرية على عاتقها.

وأشار مدبولي أن الحكومة عملت على التصدي لإشكاليات كانت منذ أكثر من 50 عامًا، وكانت إرادة الحكومة للتصدي لها، رغم أنه كان من الأسلم سياسيًّا لها أن تبعد عنها.

جاء ذلك في ختام كلمة رئيس الوزراء أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مؤكدًا أن الحكومة عملت على حل جميع الإشكاليات المعقدة التي اقتحمتها، بمنتهى الأمانة، رغم أنه كان من الأسهل لها غض البصر عنها وعدم الاقتراب منها، مشيرًا إلى أنها وضعت العديد من الإشكاليات نصب أعينها وعملت على تقديم حلول فض للتشابكات والتعامل بمنتهى الوضوح واتخاذ قرارات في منتهى الشجاعة من أجل مصلحة الوطن.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنه رغم ذلك فإن الحكومة تضع أولويات لها خلال السنوات المقبلة، من أجل العمل على الاستمرار في تحقيق نمو اقتصادي مرتفع والعودة إلى ذات المعدلات لما قبل جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعمل على تطوير كل القرى المصرية خلال 3 سنوات، وتم تخصيص 500 مليار جنيه لهذا المشروع؛ حيث إنهاء أعمال التطوير بالريف المصري من طرق وصرف صحي، وتطوير كل الترع وتفعيل نظام الري الحديث لـ4 ملايين فدان، واستصلاح أكثر من مليون فدان، والانتهاء من تطوير السكة الحديد، وتوطين صناعة السيارات الحديثة، ودعم الصناعة الوطنية ودعم الصادرات الوطنية، قائلًا: "ما يتم من إنجازات مجرد خطوة من ألف خطوة".