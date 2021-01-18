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باكستان تدين استهداف الحوثي قريةً جنوب المملكة

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باكستان تدين استهداف الحوثي قريةً جنوب المملكة باكستان تدين استهداف الحوثي قريةً جنوب المملكة
جدّدت دعمها للسعودية في مواجهة أي تهديد لأمنها

باكستان تدين استهداف الحوثي قريةً جنوب المملكة

أدانت باكستان بشدة الهجوم الإرهابي الذي شنّته مليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق مقذوف عسكري تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة العارضة بمنطقة جازان، والذي أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان صحفي اليوم: هذه الهجمات تهدد سلامة المملكة العربية وأمنها، وكذلك المنطقة.

وأضافت: باكستان تدعو إلى الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات، وتجدد دعمها الكامل وتضامنها مع المملكة العربية السعودية في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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