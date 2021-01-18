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بسبب "وصلة هزار".. عامل يقتل سباكًا في الإسكندرية

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بسبب "وصلة هزار".. عامل يقتل سباكًا في الإسكندرية بسبب "وصلة هزار".. عامل يقتل سباكًا في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

01:22 م الإثنين 18 يناير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

أنهى عامل حياة سباك بطعنة قاتلة في الفخذ بـ" كتر" بمنطقة المنتزه شرقي الإسكندرية، إثر مشاجرة نشب بينهما بسبب "وصلة هزار" قبل الحادث بيومين.

تلقى قسم شرطة ثان المنتزه إخطارا من أحد المستشفيات يفيد وصول المدعو "إيهاب.م.ي" 36 عاما، سباك، مصاب بجرح طعني في الفخذ الأيسر، وتوفى

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى المستشفى المشار إليه، وتبين من الفحص وفاة المجني عليه إثر إصابته بجرح طعني في الفخذ الأيسر أدى إلى نزيف بسبب قطع الشريان الرئيسي.

وبسؤال أسرته، اتهموا المدعو "محمود.أ" عامل بقتله بسبب خلافات سابقة، ما دفعه للتعدي عليه بسلاح أبيض "كتر" ولاذ بالفرار.

ألقى ضباط مباحث القسم القبض على المتهم في أحد الأكمنة المعدة له بأماكن تردده، واعترف بارتكابه الواقعة، مشيرا إلى أنه قبل الحادث بيومين دخل معه المجني عليه في وصلة هزار ما أثار حفيظته لشعوره بالإهانة.

وأضاف المتهم أنه حاول يوم الحادث معاتبة المجني عليه ولكنه سخر منه ونشبت بينهما مشادة تحولت إلى مشاجرة تعدى عليه خلالها بسلاح أبيض "كتر".

وأكد المتهم في التحقيقات أنه كان في حالة دفاع عن النفس بعدما هدده المجني عليه بسكين كبير الحجم ولم يقصد قتله.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة ثان المنتزه، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

أمر المستشار أشرف المغربي، المحامى العام لنيابات المنتزه، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة ضرب أفضى إلى الموت، وتشريح جثة المجني عليه، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

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