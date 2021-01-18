تجديد حبس "عصابة المخدرات والآثار" في بالمنوفية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

المنوفية- أحمد الباهي:

جددت النيابة العامة في مركز الباجور بمحافظة المنوفية، اليوم الاثنين، حبس 6 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لتكوينهم عصابة تخصصت في الإتجار وتصنيع المواد المخدرة، وضُبط بحوزتهم سلاح ناري و7 تماثيل يشتبه فى أثريتهم، ومبالغ مالية، وعدد 5 هواتف محمولة.

ترجع أحداث الواقعة إلى ورود معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بتكوين 9 افراد منهم 4 جنائيين، تشكيلًا عصابيًا تخصص في تصنيع الأقراص المخدرة "التامول - الترامادول"، وتصنيعهم المواد المخدرة والعقاقير المختلفة وكبسها بالماكينات والأجهزة الخاصة بذلك.

واتخذ المتهمون من دائرة مركز الباجور بالمنوفية، مخزنًا لتصنيع المواد المخدرة، لبدء مرحلة التوزيع وترويجها على عملائهم بمختلف المحافظات، وتمكن الأمن العام بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة ومديريتى أمن الجيزة والمنوفية، من ضبط 6 من عناصر التشكيل وبصحبتهم شخص آخر.

تحفظت الحملة على كميات من بودرة الترامادول الخام وزنت 4.5 كيلوجرام، و930 قرص مخدر، وكميات من الأفيون والحشيش.