ضبط 2 طن دقيق مدعم داخل مخبز سياحي في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية – محمد عامر:

ضبطت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، 2 طن دقيق بلدي مدعم، محظور تداوله بالأسواق خارج المخابز البلدية، داخل مخبز سياحي، دون ترخيص.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية تفيد حيازة صاحب مخبز سياحي كميات من الدقيق البلدي المدعم " استخراج 82%".

وبمداهمة المخبز المشار إليه، عثر على 2 طن دقيق بلدي مدعم يستخدمه في إنتاج الخبز السياحي، محققا من جراء ذلك أرباح غير مشروعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.