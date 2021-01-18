صور.. حملة لمراجعة إجراءات مواجهة كورونا في مقاهي أسيوط

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أسيوط ـ محمود عجمي:

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط، حملات مكبرة للتفتيش على المقاهي والكافيهات، للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية المقررة، وقد أسفرت الحملة عن ضبط عدد من الشيش وتحرير محاضر ضد المخالفين.

جاء ذلك خلال ترأس المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، ومحمد بشير رئيس حي غرب وأيمن محروس رئيس حي شرق أسيوط.

وشدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وشن الحملات الرقابية والتفتيشية على المقاهي والكافيتريات ومصادرة "الشيش" وتوزيع منشورات توعوية بالوقاية من المرض، فضلاً عن حملات رقابية مكثفة على المنشآت العامة لمتابعة إجراءات السلامة والوقاية مؤكدا ضرورة البعد عن التجمعات والأماكن المزدحمة ومراعاة قواعد الحفاظ على الصحة العامة.