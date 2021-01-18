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سقوط عنصر إجرامي هارب من تنفيذ حكم بالإعدام بالجيزة

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سقوط عنصر إجرامي هارب من تنفيذ حكم بالإعدام بالجيزة سقوط عنصر إجرامي هارب من تنفيذ حكم بالإعدام بالجيزة

مصراوي Masrawy

12:58 م الإثنين 18 يناير 2021

كتب ـ علاء عمران:

تمكن ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع أمن الجيزة من ضبط عنصر إجرامي هارب من تنفيذ حكم بالإعدام خلال اختبائه فى الجيزة .

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام إختباء (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية - مُقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور ) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالإعدام فى قضيتى (قتل عمد، سرقة بالإكراه) بشقة مستأجرة بذات الناحية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة أسفرت عن ضبطه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا والمحكوم عليهم الهاربين .

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