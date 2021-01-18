أخبار عاجلة

ليبيا : لامؤشرات على أنسحاب القوات الأجنبية من ليبيا -
ردود الفعل التحسسية المفرطة على لقاح موديرنا نادرة -
الأردن.. لا بلاغ بوجود أعراض إضافية عن الحد لمتلقيي لقاح كورونا -
رسميًا.. مصر تتعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكيا -
بالصور.. البن الخولاني في "الداير" تاريخ من الأصالة عمره يتجاوز 8 قرون -
الكويت: 534 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
توعية الجاليات بصامطة تواصل تنفيذ الكلمات الدعوية -
بالصور - محافظ المنيا يتابع تطوير مسار العائلة المقدسة -
الهند: ارتفاع الإصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا إلى 150 حالة -
خطوة مهمة.. نائب بـ"الشيوخ" يشيد بتغليظ عقوبة ختان الإناث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

مدبولي: نجحنا في تنفيذ مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات

Print
مدبولي: نجحنا في تنفيذ مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات مدبولي: نجحنا في تنفيذ مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات

مصراوي Masrawy

12:57 م الإثنين 18 يناير 2021

كتب- مصراوي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الدولة نجحت خلال خمس سنوات، في تنفيذ مليون وحدة سكنية، باستثمارات بلغت 54 مليار جنيه، موضحًا أن عدد المستفيدين منها بلغ 920 ألف مواطن، حتى الآن .

وأضاف رئيس الوزراء في بيان ، خلال جلسة مجلس النواب اليوم، أن مشروعات الإسكان ساهمت في توفير 800 ألف فرصة عمل للشباب، بالإضافة لتطوير 1300 سوق عشوائي.

ويلقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، حاليًا أول بيان حكومي في الفصل التشريعي الجديد أمام مجلس النواب، وذلك في الجلسة العامة.

ويتضمن بيان الحكومة عرض نتائج تنفيذ برنامج تنطلق.

وكانت الحكومة عرضت برنامجها مصر تنطلق أمام المجلس السابق والذي يتضمن خطة عمل لمدة 6 سنوات من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.

كما تشهد الجلسة العامة، اليوم، عرض اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، كما يعرض الدكتور علي مصيلحي وزير والتجارة الداخلية بيانًا بشأن ما حققته الوزارة من برنامج الحكومة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رسميًا.. مصر تتعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكيا

رسميًا.. مصر تتعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكيا

رئيس الأعلى للطرق الصوفية: المشروعات الإنتاجية بشائر خير وفجر أمل لمصر

رئيس الأعلى للطرق الصوفية: المشروعات الإنتاجية بشائر خير وفجر أمل لمصر

"مصر للطيران" تسيِّر 49 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب.. غدًا

"مصر للطيران" تسيِّر 49 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب.. غدًا

طرح استثنائي.. "مصر للطيران": 50% تخفيضًا لرحلات عدد من الدول الأوروبية

طرح استثنائي.. "مصر للطيران": 50% تخفيضًا لرحلات عدد من الدول الأوروبية

شبكة عيون الإخبارية