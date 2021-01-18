مدبولي: نجحنا في تنفيذ مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الدولة نجحت خلال خمس سنوات، في تنفيذ مليون وحدة سكنية، باستثمارات بلغت 54 مليار جنيه، موضحًا أن عدد المستفيدين منها بلغ 920 ألف مواطن، حتى الآن .

وأضاف رئيس الوزراء في بيان الحكومة، خلال جلسة مجلس النواب اليوم، أن مشروعات الإسكان ساهمت في توفير 800 ألف فرصة عمل للشباب، بالإضافة لتطوير 1300 سوق عشوائي.

ويلقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، حاليًا أول بيان حكومي في الفصل التشريعي الجديد أمام مجلس النواب، وذلك في الجلسة العامة.

ويتضمن بيان الحكومة عرض نتائج تنفيذ برنامج مصر تنطلق.

وكانت الحكومة عرضت برنامجها مصر تنطلق أمام المجلس السابق والذي يتضمن خطة عمل لمدة 6 سنوات من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.

كما تشهد الجلسة العامة، اليوم، عرض اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، كما يعرض الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بيانًا بشأن ما حققته الوزارة من برنامج الحكومة