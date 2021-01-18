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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة تسابق الزمن لتحقيق برنامجها لتعزيز مكانة مصر.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء، خلال إلقاء بيانه بمجلس النواب اليوم الإثنين، بالتنوع الذي يتضمنه المجلس، وتوجه بالشكر إلى رئيس مجلس النواب السابق الدكتور علي عبد العال.

وأوضح مدبولي أنه تقدم منذ عامين ونصف العام ببرنامج الحكومة من أجل تمكين كل فئات الشعب.

وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي شملها برنامج الحكومة.

وأضاف مدبولي أن الحكومة تقدمت سابقًا إلى مجلس النواب بـ3 تقارير بما نفذته الحكومة.

ولفت رئيس الوزراء إلى الظروف الصعبة التي يعيشها العالم جراء جائحة كورونا.

وأوضح مدبولي أن برنامج الحكومة يقوم على 3 محاور؛ أولها حماية الأمن القومي المصري، وقد حرصت الحكومة على استعدادية القوات المسلحة المصرية من التسليح والتدريب، وكذلك مكافحة البؤر الإرهابية.

وتابع رئيس الوزراء: في مجال الأمن المائي، قامت الحكومة المصرية بالحفاظ على كل قطرة مياه والتوسع وإنشاء وتطوير محطات الصرف الصحي والمياه المعالجة، فقد تم الانتهاء من 53 محطة مياه في عدة محافظات، قد تجاوزت 9 مليارات جنيه، وبطاقة مليون متر مكعب.

كما تم تنفيذ 7 محطات لتحلية مياه البحر بطاقة 250 ألف متر مكعب بتكلفة 4 مليارات جنيه، تخدم 1.4 مليون مواطن بمحافظات البحر الأحمر.

وبالنسبة إلى الطاقة، قال مدبولي إن الحكومة حققت إنجازات ملحوظة؛ حيث تم إضافة 2700 ميجاوات باستثمارات 34 مليار جنيه، بالإضافة إلى استثمارات القطاع الخاص، ومجموعة البنك الدولي أعلنت في نهاية 2019 تنفيذ 32 محطة بالتعاون مع القطاع الخاص، وتم الربط الكهربائي بين مصر والسودان.

واستطرد مدبولي: بلغت قيمة الاستثمارات للثروة البترولية 11 مليار دولار، وتم تنفيذ العديد من المشروعات.

وأضاف رئيس الوزراء أنه تم إنتاج 63 مليون طن من الزيت الخام والبوتاجاز والمنتجات البترولية وتوقيع 26 اتفاقية للتنقيب والاستكشاف، مشيرًا إلى أن الحكومة حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتوصيل الغاز إلى 141 منطقة، وأن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية 2023ـ أما المحور الثاني فيتعلق بتحسين مستوى معيشة المواطن المصري، وقد بدأ التنفيذ الفعلي لبرنامج "2 كفاية"، وبالنسبة إلى الإسكان فمصر تقترب من مليون وحدة سكنية تم إنشاؤها خلال 5 سنوات، وبلغ عدد المستفيدين 920 ألف مواطن.

وتابع رئيس الحكومة: وفي مجال تطوير العشوائيات تم تطوير 159 منطقة غير آمنة، وتطوير 1300 سوق عشوائية.