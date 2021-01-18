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بشهادة الجميع.. مدبولي للنواب: من أفضل دول العالم تعاملًا مع "كورونا"

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بشهادة الجميع.. مدبولي للنواب: مصر من أفضل دول العالم تعاملًا مع "كورونا" بشهادة الجميع.. مدبولي للنواب: من أفضل دول العالم تعاملًا مع "كورونا"

مصراوي Masrawy

12:56 م الإثنين 18 يناير 2021

كتب- مصراوي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن اعتمدت على محورَين في مواجهة أزمة كورونا؛ هما الحفاظ على صحة المواطنين والحفاظ على عجلة الاقتصاد في الدوران.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، أنه لولا الخطة التي اتبعتها الحكومة كنا سنعاني سوء الأوضاع الاقتصادية، وأصبحت بشهادة الجميع من أفضل دول العالم في التعامل مع جائحة كورونا، وكنا من أقل الدول التي تأثرت بتلك الجائحة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر حققت ثاني نسبة نمو إيجابي في العالم في ٢٠٢٠ بعد الصين، حيث أشادت كل المؤسسات العالمية بمعدلات النمو المصري وتحسين المعدلات؛ خصوصًا أن معظم الدول كانت المعدلات فيها سلبية.

وأوضح مدبولي أن الحكومة ضخت ١١ مليار جنيه لدعم القطاع الطبي و٢.٨ مليار لتوفير متطلبات المهمات والأدوات الطبية، فضلًا عن توفير 400 مليون جنيه لسد العجز في عدد الموظفين في المستشفيات، واعتماد تعيينات جديدة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة نجحت في تطوير ٧٦ مستشفى حميات وصدر، وتم تحويلها إلى مستشفيات عزل، كما تم تأمين احتياطي استراتيجي من السلع الرئيسية يكفي البلاد من مدة 4:6 أشهر، بينما بلغ احتياطي اللحوم والزيوت مدة تزيد على 9 أشهر.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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