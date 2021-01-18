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مصرع شاب وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالشرقية

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مصرع شاب وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالشرقية مصرع شاب وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالشرقية

مصراوي Masrawy

12:58 م الإثنين 18 يناير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

لقي شاب، مصرعه، فيما أصيب 2 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الاثنين؛ إثر تصادم سيارة نصف نقل بدراجة بخارية بطريق "بلبيس – العاشر من رمضان" بدائرة قسم أول العاشر بالشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير الأمن لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ بتصادم سيارة نصف نقل بدراجة بخارية بطريق "بلبيس – العاشر من رمضان" بدائرة قسم شرطة أول العاشر، ما أسفر عن مصرع شاب وإصابة 2 بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، وأن الدراجة البخارية كان يستقلها 3 أشخاص، توفي أحدهم وأصيب الآخران، فيما جرى نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي أخطرت لمباشرة التحقيقات.

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