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انتشال جثة طالب سقط في مياه النيل بالقناطر الخيرية

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انتشال جثة طالب سقط في مياه النيل بالقناطر الخيرية انتشال جثة طالب سقط في مياه النيل بالقناطر الخيرية

مصراوي Masrawy

12:54 م الإثنين 18 يناير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تمكنت قوات الانقاذ النهري فى القناطر الخيرية، من انتشال جثة طالب سقط في النيل من أعلى كوبري محمد علي، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى القناطر العام.

تلقى العميد محمد غيث مأمور مركز القناطر الخيرية، بلاغا من الأهالي بسقوط أحد الأشخاص من أعلى كوبري محمد علي دائرة المركز.

جرى إخطار اللواء حاتم الحداد مدير المباحث، وانتقل العميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات، وقوات الإنقاذ لموقع البلاغ، وبالبحث تبين العثور على جثة لشخص يدعى "علي.ن.ع"، طالب، ويبلغ طوله 160سم، ويرتدي ملابسه كاملة ولا توجد أي إصابات ظاهره في جسده، كما جرى العثور على بطاقة رقم قومي في ملابسه، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

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