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أمطار غزيرة.. الفيضة الكبرى تضرب الإسكندرية لليوم الثاني- صور

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أمطار غزيرة.. الفيضة الكبرى تضرب الإسكندرية لليوم الثاني- صور أمطار غزيرة.. الفيضة الكبرى تضرب الإسكندرية لليوم الثاني- صور

مصراوي Masrawy

12:54 م الإثنين 18 يناير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

واصلت نوة "الفيضة الكبرى" ضرب أحياء الإسكندرية، عصر اليوم الاثنين، بأمطار غزيرة ورياح جنوبية غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وقرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

ودفعت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة لأعمال النظافة بنحو 180 سيارة لكسح تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والأنفاق والطرق.

وواصل عمال الصرف الصحي والأحياء تطهير شنايش الأمطار، والبالغ عددها 32 ألف شنيشة و105 آلاف مطبق، لمنع تراكم مياه الأمطار وضمان استمرار حركة المرور.

وفي سياق متصل، أعلنت سلطات ميناء الإسكندرية، إعادة فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، بعد وصول ارتفاع الأمواج إلى المعدلات التي تسمح بحركة السفن بشكل آمن.

وقال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن إدارات الميناء المختصة بدأت بإدخال السفن المتراكية على المخطاف الخارجي طبقا لأولوية تراكيها.

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