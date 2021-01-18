أخبار عاجلة

بالصور.. البن الخولاني في "الداير" تاريخ من الأصالة عمره يتجاوز 8 قرون -
الكويت: 534 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
توعية الجاليات بصامطة تواصل تنفيذ الكلمات الدعوية -
بالصور - محافظ المنيا يتابع تطوير مسار العائلة المقدسة -
الهند: ارتفاع الإصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا إلى 150 حالة -
خطوة مهمة.. نائب بـ"الشيوخ" يشيد بتغليظ عقوبة ختان الإناث -
رئيس الأعلى للطرق الصوفية: المشروعات الإنتاجية بشائر خير وفجر أمل لمصر -
"مرصد الإفتاء" يشيد بجهود رجال الشرطة في حفظ الأمن وإحباط مخططات الجماعات الإرهابية -
السيسي عن مشروع الفيروز: "تعالوا هنا وعيشوا" -
إسكان فاخر ومحطات تحلية مياه.. رئيس الهيئة الهندسية يستعرض مشروع تنمية شرق بورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مركز الملك عبدالله المالي ينال أعلى تصنيف في الطاقة على مستوى العالم

Print
حصل على الشهادة من المجلس الأمريكي للمباني الخضراء "USGBC"

مركز الملك عبدالله المالي ينال أعلى تصنيف في الطاقة على مستوى العالم

حصل مركز الملك عبدالله المالي "كافد" على شهادة LEED البلاتينية، كأعلى تصنيف على مستوى العالم في نظام "القيادة في الطاقة والاستدامة والتصميم البيئي" (LEED ND Platinum) المقدمة من المجلس الأمريكي للمباني الخضراء (USGBC).

ويُعد نظام القيادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) من أهم الأنظمة العالمية التي تدعم تغيير طريقة تصميم المباني والمجتمعات وبنائها وتشغيلها بطريقة مستدامة وصديقة للبيئة؛ بهدف تحسين جودة الحياة.

وقد حصل "كافد" على الشهادة البلاتينية؛ نظرًا لما يتميز به من استدامة وكفاءة في التصميم والاستهلاك للطاقة والمياه، بالإضافة إلى المخطط العام الذي يوفر سهولة التنقل بين أنحائه.

ويتجلى التزامه بالاستدامة من خلال منهجيته في استخدام الطاقة النظيفة وتصاميمه المبتكرة المراعية للبيئة؛ حيث يستعين بنظام آلي متطور لجمع النفايات وفرزها؛ مما يغني عن دخول شاحنات القمامة إلى "كافد"؛ وبالتالي يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

كما يتضح التزام "كافد" من خلال المخطط العام الذي يشمل "الوادي" وهي منطقة للمشي والترفيه تصل بين أنحاء "كافد"، وتقع على عمق 5.5 أمتار تحت مستوى سطح الأرض، ويوفر بذلك جوًّا أبرد نسبيًّا.

وتم رصف معظم الشوارع الداخلية بخرسانة تحتوي على بعض المواد المعاد تدويرها، وتقوم هذه الخرسانة بتقليل درجة الحرارة في "كافد"؛ نظرًا لما يحققه من معدل مرتفع في مؤشر الانعكاس الشمسي، إضافة إلى استخدام تقنيات مختلفة للتقليل من استهلاك الطاقة مثل مصابيح الشوارع LED واستخدام الألواح الشمسية في بعض الأبراج.

جدير بالذكر أن نظام القيادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) تم تأسيسه في عام 1998 من قِبَل المجلس الأمريكي للمباني الخضراء (USGBC) غير الربحي لوضع إطار لآلية تعريف المباني الخضراء وتحديد عناصرها؛ حيث يتم تصنيف المباني التي تنال هذه الشهادة إلى 3 مراتب حسب تطبيقها للمعاير المطلوبة، وهي: المرتبة البلاتينية، والمرتبة الذهبية، والمرتبة الفضية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالصور.. البن الخولاني في "الداير" تاريخ من الأصالة عمره يتجاوز 8 قرون

بالصور.. البن الخولاني في "الداير" تاريخ من الأصالة عمره يتجاوز 8 قرون

الكويت: 534 إصابة جديدة بـ"كورونا"

الكويت: 534 إصابة جديدة بـ"كورونا"

توعية الجاليات بصامطة تواصل تنفيذ الكلمات الدعوية

توعية الجاليات بصامطة تواصل تنفيذ الكلمات الدعوية

"الخارجية الروسية" تتهم السفارة الأمريكية في موسكو بالتدخل في الشؤون الداخلية

"الخارجية الروسية" تتهم السفارة الأمريكية في موسكو بالتدخل في الشؤون الداخلية

شبكة عيون الإخبارية