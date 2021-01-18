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أول مقترح مقدم لدينية البرلمان.. تدريس الثقافة الإسلامية بالجامعات المصرية واللغة العربية بالأجنبية

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أول مقترح مقدم لدينية البرلمان.. تدريس الثقافة الإسلامية بالجامعات المصرية واللغة العربية بالأجنبية أول مقترح مقدم لدينية البرلمان.. تدريس الثقافة الإسلامية بالجامعات المصرية واللغة العربية بالأجنبية

مصراوي Masrawy

12:11 م الإثنين 18 يناير 2021

كتب - محمود مصطفى:

تقدم الدكتور محمد ابو هاشم عضو مجمع البحوث، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، بمقترح لتدريس مادتي الثقافة الإسلامية بالجامعات المصرية، الحكومية والأهلية، واللغة العربية بالجامعات الأجنبية في .

وأوضح ابو هاشم في بيان له، الاثنين، أن هو المتبع في أكثر الدول العربية، وأن الثقافة الدينية التي هي العاصم من الانحراف؛ باتت قليلة عند الشباب، وأن هذا مما يحافظ على الأمن القومي للبلاد، ويقي الأسرة المصرية من كثير من المشاكل، ويعين على تحقيق الاستقرار الاجتماعي، الذي هو سبيل التقدم والنهوض.

وتابع:"نقترح أن يكون محتوى هذا المقرر الدراسي موحدا، في جميع الجامعات، وأن يشتمل على غرس المفاهيم الدينية الصحيحة التي تسهم في بناء شخصية الطالب بناء يجعله عضوا نافعا ومفيدا في مجتمعه، وأن يتضمن فصولا من العقائد، وفصولا من العبادات، وفصولا من الأخلاق، وفصولا من التاريخ الإسلامي".


وتابع: "نقترح أن يتم وضع هذا المقرر الدراسي بأيدي خبراء من الأزهر وغيره من ذوي التخصصات المساعدة؛ ليخرج الكتاب في شكل يحوز رضا الجميع، وأن يتم تدريس هذا المقرر في الفرقة الأولى في جميع الهيئات التعليمية، بواقع ساعتين أسبوعيا لمدة فصل دراسى كامل، وأن يقوم بالتدريس أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الأزهرية، عن طريق الانتداب، ويجب أن يختاروا بعناية، وفقا لمعايير وضوابط السلامة الفكرية والقدرة على التأثير الإيجابي".


وأشار إلى أن مقترح تدريس مادة اللغة العربية لطلاب الجامعات الأجنبية التي توجد على الأراضي المصرية، يأتى تعزيزا للهوية المصرية، وغرسا لمعاني الولاء والانتماء إلى الوطن العربي الكبير، وأسوة بالوضع العكسي، حيث يتم تدريس اللغة العربية باللغات الأجنبية في البلاد الأجنبية.

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