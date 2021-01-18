وجه الشكر إلى عبد العال.. مدبولي: عملنا بأقصى جهد وفي أسرع وقت لتنفيذ التكليفات

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

وجَّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمته أمام مجلس النواب، مهنئًا أعضاء المجلس، ومتمنيًا لهم التوفيق في تحقيق تطلعات الشعب المصري بالتنسيق مع الحكومة.

وأكد مدبولي، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الإثنين، أن الحكومة لا تألو جهدًا للتنسيق مع المجلس لتحقيق مصالح شعبنا، مدعومين بقيادة حكيمة.

وقال رئيس الوزراء: نسابق الزمن لتنفيذ خططنا لرفع مكانة مصر داخليًّا وخارجيًّا، مشيرًا إلى أن مجلس النواب الحالي يضم خبرات من خيرة أطياف الشعب، فضلًا عن نسبة متميز من المرأة والشباب وأصحاب الخبرات في المجالات كافة.

وتوجه مدبولي بالشكر إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب السابق، على حسن التنسيق والتعاون في فترة دقيقة من عمر الوطن.

وتابع رئيس الوزراء: قُمت منذ عامين ونصف العام بتقديم برنامج الحكومة، وكان التكليف الأساسي وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية هو العمل بأقصى جهد وفي أسرع وقت لاستفادة الشعب من برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا الالتزام بتكليفات الرئيس للحكومة وفقًا لرؤية مصر 2030، والتي كانت تمثل إطار عمل البرنامج الوطني للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة التزمت كذلك المطالب الجماهيرية، انطلاقًا من برنامج الحكومة تحت شعار "مصر تنطلق"، مؤكدًا أنه في إطار الشفافية وإطلاع الشعب على كل التفاصيل، تم تقديم 3 تقارير لمجلس النواب بشأن عمل الحكومة، ضمت عددًا من المحاور الأساسية.