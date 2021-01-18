المرور تحرر 4709 مخالفة مرورية أبرزها تجاوز السرعة

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مصراوي Masrawy

كتب ـ علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور ، شن حملاتها لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

و أسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد عن ضبط 4709 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1279 مخالفة تجاوز السرعة المقررة،201 مخالفة السير بدون تراخيص،5 دراجات نارية مخالفة،12 مخالفة موقف عشوائى، 28 مخالفات شروط التراخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية وتنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .