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رصد تشكيل عصابى غسل 10 ملايين جنيه من تجارة المخدرات

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رصد تشكيل عصابى غسل 10 ملايين جنيه من تجارة المخدرات رصد تشكيل عصابى غسل 10 ملايين جنيه من تجارة المخدرات

مصراوي Masrawy

11:56 ص الإثنين 18 يناير 2021

كتب ـ علاء عمران:

اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ، الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة فى المنوفية.

وكشفت التحريات ارتكاب جرائم غسل عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أراضى ، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بحوالى 10 مليون جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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