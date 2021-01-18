"طيران الإمارات" تلقح موظفيها ضد كورونا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

(أ ف ب)

أعلنت مجموعة "طيران الإمارات"، الإثنين، أنها بدأت بالتعاون مع دائرة الصحة في دبي برنامجا مخصصا لتطعيم العاملين لديها ضد فيروس كورونا المستجد، في وقت تسعى الإمارة الخليجية السياحية لإبقاء أبوابها مفتوحة للزوار.

وقالت المجموعة في بيان إن حملة التلقيح التي بدأت صباح الإثنين ستعطي الأولوية "للعاملين في الصفوف الأمامية في مجال الطيران بما في ذلك مضيفي الطيران وطاقم الطائرة وغيرهم".

وذكر البيان أن المجموعة أتاحت كل من لقاحي فايزر/بايونتيك وسينوفارم أمام الموظفين في مواقع مختلفة تابعة للشركة في دولة الإمارات.

وستستمر عمليات التطعيم 12 ساعة يوميا طوال الأسبوع، "لضمان حصول أكبر عدد ممكن من العمال الأساسيين في قطاع الطيران على اللقاح".

وكانت الإمارات في منتصف الشهر الماضي بدأت حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد في العاصمة أبوظبي، وذلك بعد أيام من تسجيل الدولة الخليجية رسميا للقاح شركة "سينوفارم" الصينية.

وبعد حوالى اسبوع بدأت في دبي حملة تلقيح ضد الفيروس غداة تسلم السلطات أول شحنة من لقاح فايزر/بايونتيك.

وسجلت الإمارات حتى الآن أكثر من 253 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد و745 حالة وفاة.

وكانت وزارة الصحة الإماراتية اعلنت الأحد تقديم 1,882,778 من اللقاح في الإمارات حتى الآن من بين سكانها البالغ عددهم نحو عشرة ملايين.

كما أعلنت الوزارة أيضا عن "تضمين جميع المواطنين والمقيمين ابتداء من عمر 16 سنة للفئات المؤهلة والمستوفية لشروط أخذ اللقاح ضمن الحملة الوطنية للقاح كوفيد-19".

ومع الإغلاقات في العالم لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد، أصبحت إمارة دبي وجهة للكثيرين لقضاء العطلات.

وعلى عكس العاصمة أبوظبي التي تطلب من السياح حجر أنفسهم صحيا، فإن دبي لا تطبق الحجر الصحي.

ويتوجّب على السياح إحضار نتيجة فحص للفيروس سلبية أجري قبل أربعة أيام على الأكثر من الرحلة، أو إجراء الفحص في دبي حال قدومهم من جهات معينة، ويتوجب عليهم حينها عزل أنفسهم حتى يحصلوا على النتيجة التي تكون جاهزة في العادة خلال أربع وعشرين ساعة.

ولطالما كانت السياحة الدعامة الأساسية للإمارة التي استقبلت أكثر من 16 مليون زائر في 2019. وقبل أن يعطل الوباء حركة السفر العالمية، كان الهدف الوصول إلى عشرين مليونا في عام 2020.

وكانت دبي أعادت فتح أبوابها أمام حركة السياحة في يوليو الماضى.