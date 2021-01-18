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بالصور.. البن الخولاني في "الداير" تاريخ من الأصالة عمره يتجاوز 8 قرون
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السبت 23 يناير 2021 05:09 مساءً
الكويت: 534 إصابة جديدة بـ"كورونا"
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السبت 23 يناير 2021 05:09 مساءً
توعية الجاليات بصامطة تواصل تنفيذ الكلمات الدعوية
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السبت 23 يناير 2021 05:09 مساءً
بالصور - محافظ المنيا يتابع تطوير مسار العائلة المقدسة
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السبت 23 يناير 2021 05:07 مساءً
الهند: ارتفاع الإصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا إلى 150 حالة
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السبت 23 يناير 2021 05:07 مساءً
خطوة مهمة.. نائب بـ"الشيوخ" يشيد بتغليظ عقوبة ختان الإناث
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السبت 23 يناير 2021 05:07 مساءً
رئيس الأعلى للطرق الصوفية: المشروعات الإنتاجية بشائر خير وفجر أمل لمصر
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السبت 23 يناير 2021 05:07 مساءً
"مرصد الإفتاء" يشيد بجهود رجال الشرطة في حفظ الأمن وإحباط مخططات الجماعات الإرهابية
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السبت 23 يناير 2021 05:07 مساءً
السيسي عن مشروع الفيروز: "تعالوا هنا وعيشوا"
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السبت 23 يناير 2021 05:07 مساءً
إسكان فاخر ومحطات تحلية مياه.. رئيس الهيئة الهندسية يستعرض مشروع تنمية شرق بورسعيد
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السبت 23 يناير 2021 05:07 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
موجة طقس سئ تضرب مصر.. أمطار رعدية ⛈️ وانخفاض شديد للحرارة ☀️
فيديو
فيديو اليوم السابع
الاثنين 18 يناير 2021 12:21 مساءً
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