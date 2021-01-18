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"اليانصيب الهائل".. ثلاثة أرباع مليار دولار لفائز محظوظ بعد غد

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"اليانصيب الهائل".. ثلاثة أرباع مليار دولار لفائز محظوظ بعد غد "اليانصيب الهائل".. ثلاثة أرباع مليار دولار لفائز محظوظ بعد غد
رابع أكبر جائزة كبرى بتاريخ اللعبة والسادسة في الجائزة الأمريكية

ارتفعت قيمة الجائزة الكبرى ليانصيب "باوربول" إلى رقم هائل يبلغ حوالى 730 مليون دولار (ثلاثة أرباع مليار دولار)، وبقيمة نقدية قدرها 546 مليون دولار، بعد السحب يوم السبت الماضي.

ويعود السبب في ارتفاع قيمة الجائزة بعد السحب الأخير، إلى أنه لم يكن هناك فائزون بالجائزة الكبرى حتى الآن؛ وفقًا لما ذكرته "سي إن إن" الأمريكية.

ووفق "سكاي نيوز عربية" فهذه هي المرة الرابعة فقط التي يتجاوز فيها الفوز بالجائزة الكبرى 700 مليون دولار؛ وفقًا للمؤسسة المسؤولة عن يانصيب باوربول.

وقال مدير مؤسسة يانصيب باوربول: إنه إذا فاز أي شخص بالسحب المقبل، يوم الأربعاء الموافق 20 يناير؛ فستكون تلك رابع أكبر جائزة كبرى في تاريخ اللعبة، وسادس أكبر جائزة في تاريخ اليانصيب الأمريكي.

وكان آخر فوز بالجائزة الكبرى ليانصيب باوربول في نيويورك، يوم السادس عشر من سبتمبر 2020.

ولكن كان هناك بعض المحظوظين في سحب السبت؛ إذ فاز العديد من حَمَلة التذاكر بمكاسب جزئية، تراوحت ما بين 2 إلى 4 ملايين دولار، وربحت 14 تذكرة، حصلت على الكرات البيضاء الخمس مليون دولار لكل منها؛ وفقًا لباوربول.

وفازت 3 تذاكر بيعت في تكساس بجائزة المليون دولار، وبيعت اثنتان في كاليفورنيا، وتذكرة واحدة من فلوريدا وجورجيا وإيداهو وإلينوي وميسوري ونيو مكسيكو ونيويورك وويست فرجينيا.

وتم بيع تذكرتين أخريين في نيو هامبشاير وبنسلفانيا، وحققت كل منهما مليونيْ دولار من خلال تضمين خيار "باور بلاي"، الذي ضاعف الجائزة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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