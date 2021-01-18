رئيس الوزراء: نجحنا في تحقيق الاستقرار الأمني ومواجهة البؤر الإرهابية

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

عرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنجازات الحكومة خلال الجلسة العامة.

وقال إن عمر الحكومة عامين والنصف، لافتا إلى التحديات التي يواجهها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، وأن الجائحة قاسية وتلقي بظلالها على العالم.

وعرض رئيس الوزراء الإنجاز في المجال الأمني قائلا: "هناك إنجازات في ملف الاأن القومي بتحقيق الاستقرار الأمني وحرصت الحكومة على تعزيز جاهزية القوات المسلحة للتأمين وحماية الأمن القومي المصري ومكافحة البؤر الإرهابية والعناصر التكفيرية".

وقال رئيس الوزراء: ونجحت الحكومة في الحفاظ على الأمن المائي للوطن والتوسع في إنشاء وتطوير الصرف الصحي والمياه المعالجة الثنائية والثلاثية، ولفت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتحقيق إنجازات في ملف الطاقة والكهرباء".​