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مدبولي: لن نستورد أي مواد بترولية مصنعة بحلول 2023

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مدبولي: لن نستورد أي مواد بترولية مصنعة بحلول 2023 مدبولي: لن نستورد أي مواد بترولية مصنعة بحلول 2023

مصراوي Masrawy

11:44 ص الإثنين 18 يناير 2021

كتب- مصراوي:

قال رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، إن لن تستورد أي منتخبات بترولية مصنعة من الخارج بحلول عام 2023 وستحقق في هذا التاريخ اكتفاءا ذاتيا.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم في الجلسة العامة لمجلس النواب، لاستعراض بيان .

وأضاف، أنه توفير 90 مليار جنيه لمدن الجيل الرابع، منها العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، فضلا عن تطوير العواصم الحضارية للمدن وتطوير القاهرة التاريخية، مشروع اهل مصر، وتطوير مثلث ماسبيرو.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تغطية الصرف الصحي بنسبة 96% في المدن والقري 38%.

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