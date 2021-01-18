مدبولي: لن نستورد أي مواد بترولية مصنعة بحلول 2023

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قال رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، إن مصر لن تستورد أي منتخبات بترولية مصنعة من الخارج بحلول عام 2023 وستحقق في هذا التاريخ اكتفاءا ذاتيا.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم في الجلسة العامة لمجلس النواب، لاستعراض بيان الحكومة.

وأضاف، أنه توفير 90 مليار جنيه لمدن الجيل الرابع، منها العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، فضلا عن تطوير العواصم الحضارية للمدن وتطوير القاهرة التاريخية، مشروع اهل مصر، وتطوير مثلث ماسبيرو.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تغطية الصرف الصحي بنسبة 96% في المدن والقري 38%.