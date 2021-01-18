ليقرر المجلس ما يراه مناسباً.. برلماني يطالب بلجنة تقصي حقائق حول تصفية "الحديد والصلب"

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

تقدم النائب عاطف المغاوري، عضو حزب التجمع، بطلب إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي؛ لتشكيل لجنة تقصي حقائق حول تصفية شركة الحديد والصلب.

وقال المغاوري إن الطلب يأتي استنادًا إلى نص المادة (135) من دستور 2014، والتي تنص على أنه ( لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بتقصي الحقائق في موضوع عام أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية أو الهيئات العامة أو المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصي الحقائق في موضوع معين وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبًا في هذا الشأن، وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة وأن تطلب سماع مَن ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك، وفي جميع الأحوال لكل عضو في مجلس النواب الحق في الحصول على أي بيانات أو معلومات من السلطة التنفيذية تتعلق بأداء عمله في المجلس).

وتابع النائب: وهو الحق الذي نظمت ممارسته لائحة المجلس الصادرة بالقانون رقم (1) لسنة 2016؛ حيث نصت المادة (240) على أنه (لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بتقصي الحقائق في موضوع عام أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية أو الهيئات العامة أو المشروعات العامة؛ وذلك من أجل تقصي الحقائق في موضوع معين وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها ويقرر المجلس ما يراه مناسباً في هذا الشأن).