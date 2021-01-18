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فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية

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فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية

مصراوي Masrawy

11:39 ص الإثنين 18 يناير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

قررت سلطات ميناء الإسكندرية، صباح اليوم الاثنين، إعادة فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، بعد وصول سرعة الرياح وارتفاع الأمواج إلي المعدلات التي تسمح بحركة السفن بشكل آمن.

وتتعرض أحياء الإسكندرية لموجة من الطقس السيئ يصاحبها عواصف وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وهطول الأمطار الغزيرة، وذلك بالتزامن مع نوة "الفيضة الكبرى".

وقال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن إدارات الميناء المختصة بدأت بإدخال السفن المتراكية علي المخطاف الخارجي طبقا لأولوية تراكيها.

ومن جانبه، وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، جميع الإدارات بتوخي الحذر والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات، ودخول وخروج السفن والشاحنات والبضائع من وإلى الميناء بشكل آمن.

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