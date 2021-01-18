أخبار عاجلة

بالصور - محافظ المنيا يتابع تطوير مسار العائلة المقدسة -
الهند: ارتفاع الإصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا إلى 150 حالة -
خطوة مهمة.. نائب بـ"الشيوخ" يشيد بتغليظ عقوبة ختان الإناث -
رئيس الأعلى للطرق الصوفية: المشروعات الإنتاجية بشائر خير وفجر أمل لمصر -
"مرصد الإفتاء" يشيد بجهود رجال الشرطة في حفظ الأمن وإحباط مخططات الجماعات الإرهابية -
السيسي عن مشروع الفيروز: "تعالوا هنا وعيشوا" -
إسكان فاخر ومحطات تحلية مياه.. رئيس الهيئة الهندسية يستعرض مشروع تنمية شرق بورسعيد -
السيسي يفتتح عبر الفيديو كونفرنس عدة مشروعات قومية بالنوبارية والفيوم ورأس سدر والعين السخنة -
تداول 26 سفينة وتفريغ 16 ألف طن قمح بميناء دمياط -
برلماني عن مزارع "الفيروز" بشرق بورسعيد: تحقق الاكتفاء الذاتي من الأسماك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير الأوقاف: التطرف خطر.. ونعمل على بناء الوعي

Print
وزير الأوقاف: التطرف خطر.. ونعمل على بناء الوعي وزير الأوقاف: التطرف خطر.. ونعمل على بناء الوعي

مصراوي Masrawy

11:41 ص الإثنين 18 يناير 2021

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن إطلاق استيراتيجية بناء الوعي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، يعد يوما تاريخيا بالمجلس.

وأضاف خلال إطلاق استيراتيجية بناء الوعي، الاثنين، بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وبعض رؤساء التحرير، أن هذا الكم من المثقفين والإعلاميين اليوم هو حب الوطن، والمصلحة الوطنية وهي الجامع المشترك الذي يمكن أن يجمع الناس.

وأشار إلى أن التطرف بطرفيه الحديين خطر، سواء كان يمنيا أو يساريا، فالتطرف اليمين إما متاجرة بالدين تنشأ عن سوء فهم، أو عن عمالة أو خيانة، واليساري ينشأ عن فوضى.

وقال وزير الأوقاف، إن الوزارة ستعمل مع كل الشركاء الوطنيين في بناء الوعي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس الأعلى للطرق الصوفية: المشروعات الإنتاجية بشائر خير وفجر أمل لمصر

رئيس الأعلى للطرق الصوفية: المشروعات الإنتاجية بشائر خير وفجر أمل لمصر

"مصر للطيران" تسيِّر 49 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب.. غدًا

"مصر للطيران" تسيِّر 49 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب.. غدًا

طرح استثنائي.. "مصر للطيران": 50% تخفيضًا لرحلات عدد من الدول الأوروبية

طرح استثنائي.. "مصر للطيران": 50% تخفيضًا لرحلات عدد من الدول الأوروبية

روسيا: 4 آلاف شخص يحتجون وسط موسكو في وقفة غير مصرح بها

روسيا: 4 آلاف شخص يحتجون وسط موسكو في وقفة غير مصرح بها

شبكة عيون الإخبارية