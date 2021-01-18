وزير الأوقاف: التطرف خطر.. ونعمل على بناء الوعي

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن إطلاق استيراتيجية بناء الوعي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، يعد يوما تاريخيا بالمجلس.

وأضاف خلال إطلاق استيراتيجية بناء الوعي، الاثنين، بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وبعض رؤساء التحرير، أن هذا الكم من المثقفين والإعلاميين اليوم هو حب الوطن، والمصلحة الوطنية وهي الجامع المشترك الذي يمكن أن يجمع الناس.

وأشار إلى أن التطرف بطرفيه الحديين خطر، سواء كان يمنيا أو يساريا، فالتطرف اليمين إما متاجرة بالدين تنشأ عن سوء فهم، أو عن عمالة أو خيانة، واليساري ينشأ عن فوضى.

وقال وزير الأوقاف، إن الوزارة ستعمل مع كل الشركاء الوطنيين في بناء الوعي.