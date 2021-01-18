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"المجتمعات العمرانية" تُعلق جلسات المزادات بجميع المدن الجديدة فى إطار مواجهة

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"المجتمعات العمرانية" تُعلق جلسات المزادات بجميع المدن الجديدة فى إطار مواجهة فيروس كورونا "المجتمعات العمرانية" تُعلق جلسات المزادات بجميع المدن الجديدة فى إطار مواجهة

مصراوي Masrawy

11:39 ص الإثنين 18 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إن الهيئة قررت تعليق جلسات إجراء المزادات بجميع المدن الجديدة والسابق الإعلان عنها، مؤكداً أنه سيتم الإعلان لاحقا عن التوقيتات الجديدة.

وأوضح هلال، في بيان اليوم، أن تعليق جلسات إجراء المزادات يأتى حرصاً من الهيئة على منع التجمعات، والحفاظ على صحة المواطنين، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة المستجد.

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