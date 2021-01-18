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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن المجلس وافق على استدعاء وزراء الحكومة، لعرض الموقف التنفيذي للحكومة والوزراء من برنامج الحكومة ومقارنة ما ورد في برنامج الحكومة بما تم تنفيذه على أرض الواقع وفقا للجداول التي حددها جدول المجلس.

وأعلن رئيس البرلمان جدول حضور الوزراء خلال الجلسات العامة للمجلس والتي تستمر لنهاية الأسبوع الجاري، لافتا إلى إحالة تقارير الوزراء للجان المختصة لدراستها، وحدد رئيس البرلمان ضوابط حديث النواب خلال الجلسة العامة، محذرا من الخروج عن القواعد اللائحية أثناء حديث الوزراء.

ووجه رئيس البرلمان الشكر للحكومة على سرعة الاستجابة، رغم أن الإخطار تم إرساله بالأمس فقط، قائلا: "وهو ما يعبر عن بادرة طيبة في العلاقة بين المجلس والحكومة خلال الأيام القادمة".