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مدبولي يصل مجلس النواب

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مدبولي يصل مجلس النواب مدبولي يصل مجلس النواب

مصراوي Masrawy

11:32 ص الإثنين 18 يناير 2021

كتب- مصراوي:

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى مقر مجلس النواب، منذ قليل.

ويشهد مجلس النواب، اليوم الاثنين، عرض بيان من رئيس الوزراء عن موقف تنفيذ ، كما يشهد البرلمان عرض بيان من وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة وبرنامج وزير والتجارة الداخلية د على المصيلحي عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة

ويشهد يوم الثلاثاء بيانا من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار عن موقف الوزارة بشأن ‏تنفيذ برنامج الحكومة بالإضافة إلى بيان من أسامة هيكل وزير الإعلام وزير الدولة للإعلام عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

ويشهد يوم الأربعاء المقبل بيانا من وزير التربية والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وأيضا بين من وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

ويشهد يوم الخميس بيانا من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.​

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مصراوي Masrawy

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