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الإمارات ترجئ موعد إعفاء الإسرائيليين من تأشيرة الدخول بسبب كورونا

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الإمارات ترجئ موعد إعفاء الإسرائيليين من تأشيرة الدخول بسبب كورونا الإمارات ترجئ موعد إعفاء الإسرائيليين من تأشيرة الدخول بسبب كورونا

مصراوي Masrawy

11:13 ص الإثنين 18 يناير 2021

تل أبيب - (د ب أ):
أبلغت دولة الإمارات العربية المتحدة وزارة الخارجية الإسرائيلية بإرجاء موعد إعفاء الإسرائيليين من تأشيرة الدخول بسبب جائحة كورونا.
ووفقا لما نقله موقع "آي 24 نيوز" فقد تقرر تعليق اتفاقية الإعفاء من التأشيرات حتى تاريخ الأول من شهر يوليو من العام الجاري.
ويأتي الإرجاء بموجب مادة بالاتفاقية تتيح لأي من الطرفين تعليق التنفيذ لأسباب تتعلق بالصحة العامة.
وخلال الفترة المتبقية، سيتعين على الإسرائيليين الحصول على تأشيرات دخول قبل سفرهم إلى الإمارات، كما ينبغي على مواطني الإمارات الحصول على تأشيرات دخول مسبقا قبل السفر إلى إسرائيل.
وكان من المقرر أن يبدأ سريان الإعفاء الشهر المقبل.
يأتي هذا بينما أعلنت الإسرائيلية، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، إلزام العائدين من الإمارات والبرازيل بالدخول في حجر صحي في فنادق مخصصة لذلك.

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