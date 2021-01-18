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"السكك الحديدية" تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم على خطوطها

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"السكك الحديدية" تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم على خطوطها "السكك الحديدية" تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم على خطوطها

مصراوي Masrawy

11:26 ص الإثنين 18 يناير 2021

كتب- مصراوي:

أعلنت هيئة "السكك الحديدية" موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الإثنين؛ نظرًا لما تنجزه هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط؛ من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة إلى جمهور الركاب.

وجاءت التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم كالتالي:

أولاً: خط القاهرة/ الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٠ دقيقة

ثانياً: خط القاهرة/ السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

- القاهرة/ أسيوط مدة ٤٠ دقيقة

- أسيوط/ أسوان مدة ٢٠ دقيقة

ثالثًا: خط بنها/ بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة

رابعًا: خط طنطا/ المنصورة/ دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٢٥ دقيقة: خط

خامسًا: خط قليوب/ شبين القناطر/ الزقازيق/ المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة

وقالت الهيئة إنها تعتذر لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات، وتحديث نظم الإشارات.

وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات، بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

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مصراوي Masrawy

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