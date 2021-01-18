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بدء جلسة البرلمان بحضور رئيس الوزراء

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بدء جلسة البرلمان بحضور رئيس الوزراء بدء جلسة البرلمان بحضور رئيس الوزراء

مصراوي Masrawy

11:23 ص الإثنين 18 يناير 2021

كتب- مصراوي:

بدأت منذ قليل الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ومن المقرر أن يلقي مدبولي أول بيان حكومي في الفصل التشريعى الجديد أمام مجلس النواب، في الجلسة العامة التي ستنعقد اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

ويتضمن البيان الحكومي عرض نتائج تنفيذ برنامج والذي عرضته امام المجلس السابق والذي يتضمن خطة عمل لمدة 6 سنوات من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.

كما تشهد الجلسة العامة، اليوم، عرض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، كما سيعرض الدكتور على مصيلحي وزير والتجارة الداخلية عن بيانا بشأن ما حققته الوزارة من برنامج الحكومة.

ويتوالى وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى عرض برامجهم على مدار الجلسات البرلمانية القادمة، حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وكان مجلس النواب، قد وافق خلال الجلسة العامة أمس الأحد، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومى، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، على أن يتم ذلك في جلسات عامة متتالية وذلك على النحو الذى سوف يحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء.

وذكر التقرير الصادر عن اللجنة العامة أمس، أنه تم مناقشة مدى التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج المقدم منها ( تنطلق 2018-2022) والذي حازت به الحكومة على ثقة مجلس النواب طبقًا لما ورد به؛ إعمالا للمادة 146 من الدستور، والمادة 126 من اللائحة الداخلية، في ضوء التقرير المقدم منها عن تنفيذ البرنامج في الفترة من 7/2018 حتى 6/2020، وقد تبين وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج.​

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